В Украину прибыла вторая партия угля из Штатов и Колумбии. Его передадут ТЭС

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Kym Farnik / Flickr

В Украину 5 декабря прибыло 66 тысяч тонн американского и колумбийского угля. Это вторая из шести партий, всего до конца 2022 года в страну поступит почти 470 тысяч тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Эта партия угля предназначена для нужд теплоэлектростанций компании.

Первая партия угля поступила 21 ноября и предназначалась для государственных теплоэлектростанций «Центрэнерго». Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три партии угля. Эти поставки анонсировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Россия с 1 ноября прекратила поставлять в Украину уголь, который используется для нужд энергетики, из-за якобы роста спроса на него внутри страны.