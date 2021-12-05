В Украину прибыла вторая партия угля из Штатов и Колумбии. Его передадут ТЭС
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- Ангелина Шеремет
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Kym Farnik / Flickr
В Украину 5 декабря прибыло 66 тысяч тонн американского и колумбийского угля. Это вторая из шести партий, всего до конца 2022 года в страну поступит почти 470 тысяч тонн угля.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Эта партия угля предназначена для нужд теплоэлектростанций компании.
Первая партия угля поступила 21 ноября и предназначалась для государственных теплоэлектростанций «Центрэнерго». Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три партии угля. Эти поставки анонсировал президент Владимир Зеленский.
Напомним, что Россия с 1 ноября прекратила поставлять в Украину уголь, который используется для нужд энергетики, из-за якобы роста спроса на него внутри страны.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг информацию о якобы введении в Украине «веерных отключений» электроэнергии. По его словам, украинская энергосистема пройдет период сильных морозов стабильно, хотя некоторые проблемы все же существуют, в частности малые запасы угля на складах угольных тепловых электростанций.
- Россия остановила транзит угля, который идет в Украину из Казахстана. Техническая блокировка происходит на уровне компании «Российские железные дороги», которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем по территории России. Там отмечают, что ограничения на транзит казахстанского угля в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны. В итоге Казахстан решил поставлять уголь в Украину по морю.