Bloomberg: Турция тайно продала Украине больше дронов, чем официально сообщалось. В ближайшее время будут еще поставки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Украина получила от Турции гораздо больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось официально. В ближайшее время украинской стороне передадут еще около 20 дронов.
Об этом со ссылкой на собственные источники на заводе Baykar и среди турецких чиновников пишет Bloomberg.
По их данным, с 2019 года Турция продала Украине десятки дронов вместе с ракетами и станциями управления.
Кроме этого, Турция и Украина договариваются о сотрудничестве в вопросе ракетостроения. В частности, Турция хочет создавать космические ракеты, похожие на «Зенит-2». Такие технологии могут помочь Турции разработать свои баллистические ракеты.
Также турецкие чиновники отметили, что такое военное сотрудничество с Киевом не только означает наличие постоянного клиента и поставщика технологий производства двигателей, но добавляет Турции ряд рычагов влияния на Россию.
- 28 октября боевики обстреляли поселок Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- Сейчас на вооружении украинских военных уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021-2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
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- После этого министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar над своей землей, потому что это украинские аппараты, и в Минских соглашениях указано, что запрещены иностранные беспилотники.