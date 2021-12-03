Bloomberg: Турция тайно продала Украине больше дронов, чем официально сообщалось. В ближайшее время будут еще поставки

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Украина получила от Турции гораздо больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось официально. В ближайшее время украинской стороне передадут еще около 20 дронов.

Об этом со ссылкой на собственные источники на заводе Baykar и среди турецких чиновников пишет Bloomberg.

По их данным, с 2019 года Турция продала Украине десятки дронов вместе с ракетами и станциями управления.

Кроме этого, Турция и Украина договариваются о сотрудничестве в вопросе ракетостроения. В частности, Турция хочет создавать космические ракеты, похожие на «Зенит-2». Такие технологии могут помочь Турции разработать свои баллистические ракеты.

Также турецкие чиновники отметили, что такое военное сотрудничество с Киевом не только означает наличие постоянного клиента и поставщика технологий производства двигателей, но добавляет Турции ряд рычагов влияния на Россию.