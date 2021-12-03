Авиакомпания «Белавиа» из-за санкций потеряла половину флота

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Беларусская авиакомпания «Белавиа» вполовину сократила свой флот из-за санкций стран Запада против Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

У авиаперевозчика осталось 15 самолетов. В компании уверяют, что этого количества хватит для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне, но на летний сезон самолеты придется докупать или заключать договора на лизинг с авиакомпаниями, которые не являются резидентами Евросоюза.

Как сообщает беларусское «Радио Свобода», до недавнего времени флот «Белавиа» состоял из 29 самолетов.

Авиаперевозчик уверяет, что проблем с запланированными рейсами не будет. Также обещают, что новые санкции от 2 декабря не повлияют на цены авиабилетов.