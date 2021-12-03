В Австрии избрали нового канцлера. Им стал глава МВД Карл Нехаммер

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В Австрии 3 декабря избрали нового федерального канцлера — Карла Нехаммера, главу Министерства внутренних дел.

Эту информацию сам Нехаммер подтвердил во время пресс-конференции, цитирует Orf.

За него единогласно проголосовали и назначили новым лидером правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и федеральным канцлером.

Перед этим 3 декабря канцлер Александер Шалленберг объявил, что собирается в отставку. В своей должности он пробыл всего полтора месяца. А днем ранее бывший канцлер Себастьян Курц объявил о выходе из политики и о том, что он покидает пост главы правящей Австрийской народной партии.