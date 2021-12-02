Великобритания одобрила лекарство от коронавируса Sotrovimab
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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health.mil
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение еще одного препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy) британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Xevudy (Sotrovimab) был одобрен MHRA после того, как было признано, что он безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней тяжестью COVID-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания», — говорится в заявлении.
Согласно данным клинических исследований, разовая доза моноклональных антител снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса на 79% у взрослых из группы высокого риска.
Также указывается, что Sotrovimab наиболее эффективен при приеме на ранних стадиях заболевания, поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно быстрее и в течение пяти дней с момента появления симптомов.
Как и препарат Molnupiravir, он разрешен для применения у людей с легким или средней тяжести течением COVID-19, или по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелого заболевания: ожирение, пожилой возраст (старше 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.
В отличие от «Молнупиравира» «Сотровимаб» вводится внутривенно в течение 30 минут. Он одобрен для людей старше 12 лет и взрослых с весом более 40 кг.
Сейчас регулятор выясняет, эффективен ли препарат против варианта «Омикрон».
- В мае США дали разрешение на использование препарата для лечения коронавируса «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy). В июле Евросоюз подписал соглашение с GSK о поставках до 220 тысяч доз препарата. Первой европейской страной, где его разрешили использовать, стала Италия.
- 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток Molnupiravir, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молнупиравира» в Украине.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток во время клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, тогда как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или смерти на 50%.