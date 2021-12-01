Половина семей погибших на концерте рэппера Трэвиса Скотта отказались от его предложения оплатить похороны
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / ACL Festival
Половина семей погибших на концерте рэппера Трэвиса Скотта отказалась от его предложения оплатить похороны.
Об этом пишет BBC.
Среди них, в частности, и семья девятилетнего Эзры Блаунта — самой младшей жертвы давки во время концерта.
Адвокат одной из семей отметил, что такой жест рэппера является «унизительным и неуместным». Семьи считают, что таким образом рэппер пытается восстановить свой имидж, но он также должен понести ответственность за давку.
«Я не сомневаюсь, что мистер Скотт испытывает угрызения совести. Его будущий путь будет болезненным. Он должен признать и, надеюсь, увидеть, что он несет часть ответственности за эту трагедию», — говорится в ответе одного из адвокатов на предложение адвоката рэппера.
Семьи погибших отмечают, что несмотря на то, что Скотт публично выражает соболезнования близким, он не признает своей вины в произошедшем.
- В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли 9 человек и еще 300 пострадали. Концерт продолжался, несмотря на сообщения о погибших. Инцидентом занялась полиция Хьюстона.
- Против рэпперов Трэвиса Скотта и Дрейка после этого подал иск один из пострадавших. Скотт и Live Nation вскоре пообещали вернуть деньги зрителям фестиваля, а рэппер заявил о готовности помочь семьям погибших и оплатить похороны.
- Трэвиса Скотта и организаторов обвиняют в халатности. Рэпперам придется отвечать на иск, поскольку они продолжили выступать, якобы уже зная о трагедии, а Apple Music — за ведение прямой трансляции. Все организаторы обвиняются в отсутствии безопасности на мероприятии и экономии средств на организации, чтобы получить больше прибыли.