Половина семей погибших на концерте рэппера Трэвиса Скотта отказались от его предложения оплатить похороны

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Flickr / ACL Festival

Половина семей погибших на концерте рэппера Трэвиса Скотта отказалась от его предложения оплатить похороны.

Об этом пишет BBC.

Среди них, в частности, и семья девятилетнего Эзры Блаунта — самой младшей жертвы давки во время концерта.

Адвокат одной из семей отметил, что такой жест рэппера является «унизительным и неуместным». Семьи считают, что таким образом рэппер пытается восстановить свой имидж, но он также должен понести ответственность за давку.

«Я не сомневаюсь, что мистер Скотт испытывает угрызения совести. Его будущий путь будет болезненным. Он должен признать и, надеюсь, увидеть, что он несет часть ответственности за эту трагедию», — говорится в ответе одного из адвокатов на предложение адвоката рэппера.

Семьи погибших отмечают, что несмотря на то, что Скотт публично выражает соболезнования близким, он не признает своей вины в произошедшем.