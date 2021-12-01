Комиссия регулятора США одобрила для взрослых таблетки от коронавируса компании Merck
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Christina Victoria Craft / Unsplash
Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) голосованием одобрила использование таблеток («Молнупиравир») от коронавируса компании Merck для взрослых с высоким риском тяжелого течения болезни.
Об этом сообщает AFP.
Применение препарата одобрили 13 экспертов, но 10 были против. Вероятно, это связано с опасениями насчет эффективности и потенциальных побочных эффектов.
Merck подала заявку в FDA на экстренное разрешение для препарата в прошлом месяце, но рекомендовала некоторые ограничения на применение, например для беременных. Вскоре в Merck заявили, что «Молнупиравир» может быть эффективными и против нового штамма коронавируса «Омикрон», но соответствующие тесты пока не проводились.
Сейчас от FDA ожидается разрешение на использование таблеток в экстренных случаях.
- 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.