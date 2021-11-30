Украинские военные показали последствия обстрелов Станицы Луганской. Офис генпрокурора открыл производство

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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Штаб Операции объединенных сил показал последствия обстрела Станицы Луганской 29 ноября.

Об этом говорится в сообщении штаба на странице Facebook.

Как отмечается, боевики выпустили из артиллерии по окрестностям поселка 47 снарядов калибра 122 миллиметра.

По словам местных жителей, больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции Кондрашевская-Новая: повреждены четыре здания, а также перебиты колея и шпалы. Восстановление объектов инфраструктуры депо обойдется в сотни тысяч гривен.

«Самое страшное то, что один из обломков попал в голову нашему сотруднику, 56-летнему Сергею, дежурившему на КПП депо. Сейчас он находится в местной больнице и состояние его здоровья оценивается как средней тяжести», — рассказал заместитель начальника депо Кондрашевская-Новая Олег Степаненко.

Также в результате обстрела был поврежден частный дом на улице Деповской — среди бела дня снаряд попал в него.

В то же время пресс-офицер одной из отдельных десантно-штурмовых бригад, защищающей это направление, капитан Александр отметил, что при обстреле поселка Старый Айдар оккупанты выпустили из минометов калибра 120 мм около 40 снарядов.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по признакам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).