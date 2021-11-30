Обстрел Станицы Луганской: ранения получили один гражданский и двое военных
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sasha Maksymenko / Flickr
В понедельник, 29 ноября, от огня боевиков на Донбассе пострадали двое украинских военных и один мирный житель.
Об этом сказано в утреннем сообщении штаба ООС.
Военные подтвердили обстрел окрестностей поселков Станица Луганская и Старый Айдар. В первом местный житель и получил ранение — боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Старый Айдар обстреляли минометами калибра 120 мм.
Где именно были ранены двое военных — штаб не сообщает. Известно, что они госпитализированы, их состояние стабильное.
В целом за прошлые сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня и два раза использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Украинские защитники открывали ответный огонь.
- 29 ноября боевики обстреляли из артиллерии окрестности Станицы Луганской, Кондрашовки и Старого Айдара. Позднее штаб ООС сообщил об одном раненом военном.
- За последние две недели боевики второй раз обстреляли поселок Невельское в Донецкой области, повредив семь жилых домов (при первом обстреле пострадали девять домов), обстреляли дома мирных жителей в Катериновке и Новозвановке, а также «накрыли» из минометов украинских пограничников возле пункта пропуска «Марьинка».