Посол Германии: «Северный поток — 2» запустится не раньше чем через полгода

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен не раньше чем через полгода.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии Анка Фельдхузен.

«Северный поток — 2» еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать — это хорошее предложение [поставлять газ через Украину], и я могу представить себе, что оно будет реализовано», — сказала Фельдхузен.

Посол отметила, что немецкий регулятор отложил сертификацию «Северного потока — 2», поскольку понял, что сначала нужно сделать анбандлинг, и без этого не следует работать дальше.

Фельдхузен подчеркнула, что это не было шагом со стороны Германии в ответ на шантаж России. «Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позднее. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас, — это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом», — рассказала она.