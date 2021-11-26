Ирландия разрешила бустерную прививку против коронавируса. В стране полностью вакцинировались почти 90% населения

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Одна из наиболее вакцинированных стран мира — Ирландия — разрешила начать введение бустерных доз вакцины всем желающим от 18 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

В Ирландии почти 90% населения старше 12 лет, имеющих право на прививу, прошли полный курс вакцинации.

Ранее дополнительное дозу вводили только лицам старше 50 лет и тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем.

На сегодняшний день в стране уже провели около 670 тысяч ревакцинаций.

«Мы продолжаем уделять приоритетное внимание вакцинации, поскольку знаем, что это положительно влияет на уменьшение уровня госпитализаций, тяжелых заболеваний и смертности от COVID среди людей старше 70 лет», — заявил Министр здравоохранения Стивен Доннелли.