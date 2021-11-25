МВФ оценил потери Украины от запуска «Северного потока — 2» — $1,2 миллиарда ежегодно

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В Международном валютном фонде оценили потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2». Там отметили, что Украина будет ежегодно терять по $1,2 миллиарда.

Об этом говорится в материалах пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть больше $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — указали эксперты Фонда.

По их данным, в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» эта сумма уменьшится еще больше. Доходы Украины от транзита оцениваются в $1,2 миллиарда в год до 2024 года.