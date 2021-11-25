В Южной Африке распространяется новый вариант коронавируса с большим количеством мутаций

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В Южной Африке был обнаружен новый вариант коронавируса с большим количеством мутаций — B.1.1.529. Он может быть более заразен, чем предыдущие, и обходить защиту антител.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследования ученых из Великобритании.

Согласно их данным, новый вариант содержит 32 мутации в шипованном белке, многие указывают на его высокую заразность и устойчивость к вакцинам.

Впервые этот вариант выявили в Ботсване 11 ноября, сейчас там уже три случая, еще шесть были подтверждены в Южной Африке и один в Гонконге у 36-летнего путешественника, возвращавшегося из Южной Африки. По возвращении из путешествия у мужчины был отрицательный ПЦР-тест, однако через несколько дней у него подтвердили коронавирус.

По мнению профессора Франсуа Баллу, директора Института генетики UCL, большое количество мутаций в этом варианте, очевидно, накопилось во время «единственного всплеска», что могло возникнуть во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой, возможно, у больного ВИЧ/СПИДом без лечения.

«Трудно предположить, насколько он может быть заразен. Пока это следует внимательно отслеживать и анализировать, но нет причин для чрезмерного беспокойства, если только в ближайшее время частота таких случаев не станет расти», — сказал он.

По словам вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций в новом варианте «ужасающая». Ученый не исключает, что B.1.1.529 может быть «хуже, чем почти все остальные», включая ныне доминирующую в мире «Дельту».