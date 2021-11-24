Канада первая в мире полностью одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Канада первая в мире одобрила однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson.
Об этом сообщается на странице компании Janssen, входящей в состав J&J.
«Министерство здравоохранения Канады одобрило свою одноразовую вакцину против COVID-19 для предотвращения коронавируса у лиц 18 лет и старше», — говорится в сообщении.
Как отмечается, решение было принято по результатам исследований, которые продемонстрировали, что вакцина на 85% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса.
Таким образом, Канада стала первой страной, где вакцина разрешена не для экстренного применения.
Вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — она может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные больших клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна и для пожилых людей. ВОЗ также заявляла, что эта вакцина эффективна против мутаций коронавируса.
- 19 ноября Департамент здравоохранения Канады разрешил прививку вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19 детям 5—11 лет. До сих пор вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для людей старше 12 лет. Впрочем, детская доза будет отличаться от взрослой и будет втрое меньше (10 мл вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.
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