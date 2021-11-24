Канада первая в мире полностью одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

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Канада первая в мире одобрила однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson.

Об этом сообщается на странице компании Janssen, входящей в состав J&J.

«Министерство здравоохранения Канады одобрило свою одноразовую вакцину против COVID-19 для предотвращения коронавируса у лиц 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение было принято по результатам исследований, которые продемонстрировали, что вакцина на 85% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса.

Таким образом, Канада стала первой страной, где вакцина разрешена не для экстренного применения.

Вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — она может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные больших клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна и для пожилых людей. ВОЗ также заявляла, что эта вакцина эффективна против мутаций коронавируса.