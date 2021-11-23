Премьер Израиля привел на вакцинацию своего 9-летнего сына. В стране начали прививать детей 5—11 лет

Новости

В Израиле во вторник, 23 ноября, официально началась вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет. Прививку делают препаратом от Pfizer.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Премьер-министр Нафтали Беннетт привел на прививку своего девятилетнего сына Давида и призвал всех родителей сделать то же самое.

«Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль», — добавил глава правительства.

На самом деле детей начали вакцинировать еще в понедельник, 22 ноября. Тогда прививки сделали нескольким сотням детей и записали еще 24 тысячи на вторник — это примерно 2,5% от тех, у кого есть право на вакцинацию в этой возрастной группе.

У детей этой возрастной категории заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть случаи, когда болезнь может продолжаться с долгосрочными симптомами, такими как бессонница и мышечные боли. Министерство здравоохранения заверило, что вакцинацию детей сделают «максимально простой» для родителей: для этого по стране создадут мобильные пункты прививок.

В воскресенье премьер-министр Нафтали Беннетт предупредил, что Израиль столкнулся с возможной вспышкой вируса среди молодого населения. Отметим, что в Израиле вакцинируют и детей от 12 до 17 лет, также Pfizer.