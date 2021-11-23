Сериал «Игра в кальмара» сдвинули с первого места на Netflix. Теперь там мини-сериал о религиозном фанатизме
- Автор:
- София Телишевская
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Новый мини-сериал из Южной Кореи под названием «Зов ада» (Hellbound) сместил с первого места самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе Netflix «Игру в кальмара».
Об этом сообщает The Guardian.
Так, шестисерийный мини-сериал кинорежиссера Йон Сан Хо занял первое место в более чем 80 странах в течение 24 часов после его премьеры на Netflix.
По сюжету «Зова ада», демоны внезапно появляются на Земле, чтобы забрать грешников в ад. Такая ситуация вызывает вспышку массовой истерии и религиозного фанатизма среди людей, желающих попасть в рай.
В общей сложности мини-сериал «Игра в кальмара» 46 дней держался первым в рейтинге самых популярных на стриминговой платформе. Его уже посмотриели около 142 миллионов пользователей из 90 стран.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона. На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона, в среднем по $2,4 миллиона на эпизод.
- Режиссер и сценарист сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что будет второй сезон.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик вырос в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кедов без шнурков (слипонов) — на 7 800%.