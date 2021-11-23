Кремль назвал «незаконными и неправильными» новые санкции США против «Северного потока — 2»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Кремле назвали незаконными и неправильными новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
«Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал он.
По мнению Пескова, санкции в отношении «Северного потока — 2» являются «продолжением санкционного языка, от которого никак не хочет отказываться Вашингтон».
- 21 июля США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь для модернизации украинской ГТС.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG решила не менять форму, а создать для немецкой части газопровода дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.
- 22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США решили ввести новые санкции против причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».