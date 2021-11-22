Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна взяли под подписку о невыезде по делу о взяточничестве

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Сироткина Анастасия / УНИАН

Бывший президент Армении Серж Саргсян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах.

Об этом сообщило «Общественное телевидение» страны, ссылаясь на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета Марину Оганджанян.

По ее словам, в качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрали подписку о невыезде.

Отметим, речь идет о деле 2008 года — получение взятки в $7 миллионов лицами, приближенными ко второму президенту Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи самому Кочаряну, Сержу Саргсяну и экс-главе Администрации президента Армену Геворкяну. Как уверяла предпринимательница Сильва Амбарцумян, таким образом она пыталась избежать вмешательства властей в ее бизнес.

Два года назад Саргсяна уже допрашивали в качестве свидетеля. Адвокат бывшего президента Амрам Макинян заверил, что новые обстоятельства по делу не появились, и считает, что дело имеет политический подтекст.