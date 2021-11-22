Bihus.Info: У нардепа Ильи Кивы обнаружили незадекларированный трехэтажный дом под Киевом

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

У народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы обнаружили незадекларированный трехэтажный дом в Козине возле Киева.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Как говорится, речь идет о доме, попавшем на фото и видео во время обысков у Кивы 16 ноября.

По данным журналистов, в марте 2020 года здание выставили на продажу за 21 миллион гривен или на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен в месяц. Согласно объявлениям, общая площадь дома составляет 420 квадратных метров, там 8 комнат.

В то же время в декларации Кивы ни дома, ни расходов на него нет.

Во время обыска нардеп уверял, что это «дом, в котором проживает его двухлетний ребенок». К тому же дом попал на многочисленные фото и видео самого Кивы и его однопартийца Вадима Рабиновича.

Также возле дома журналисты заметили автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы — Александра Даниленко.

«Некоторые из своих видео, которые нардеп от ОПзЖ публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном в его декларации как собственность брата, которой нардеп пользуется», — подчеркнули журналисты.

Отдельно Bihus.Info отмечает, что Кива «в грубой форме отказался» комментировать информацию о том, кому принадлежит дом в Козине.