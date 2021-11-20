Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся 50 дней
- Автор:
- Олег Панфилович
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Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся более полутора месяцев.
Об этом сообщает агентство AFP.
В ночь на субботу Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори из Глданской тюремной больницы в Тбилиси. Личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. «Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии», — сказал Кипшидзе.
Саакашвили с 8 ноября находился в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсман Людмила Денисова просили перевести его в частную больницу.
Со середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, а 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами и его перевели в реанимацию.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.