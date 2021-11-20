Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся 50 дней

Новости

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся более полутора месяцев.

Об этом сообщает агентство AFP.

В ночь на субботу Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори из Глданской тюремной больницы в Тбилиси. Личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. «Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии», — сказал Кипшидзе.

Саакашвили с 8 ноября находился в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсман Людмила Денисова просили перевести его в частную больницу.

Со середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, а 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами и его перевели в реанимацию.