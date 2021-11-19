Бывший глава разведки Минобороны Бурба: Приказ перенести спецоперацию с «вагнеровцами» дал президент

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УНИАН

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что указание о переносе спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» поступило от президента, но он не лично его предоставил, а через делегированное лицо — главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом Бурба заявил 19 ноября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«[23 июля 2020] Мы поднялись к президенту на четвертый этаж. Помощники сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса [президента Андрей Ермак]. Мы провели разговор, нас было три: я, глава Офиса и первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий. Мы доложили об изменении в обстановке, о следующем этапе — это плановый доклад. В связи с тем что Ермак был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа — и это не просто указание, я получил ответ, что это указание президента. Но письменного приказа не было», — заявил Бурба.

Бывший глава разведки подчеркнул, что разведка не обязана выполнять приказы главы Офиса президента Андрея Ермака, но последний заявил, что он «делегирован президентом».

Причинами провала спецоперации Бурба назвал следующее: «крота, который работает на Россию», плохую подготовку украинских спецслужб и хорошую работу контрразведки Беларуси, которая в итоге и задержала боевиков.