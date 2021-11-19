Лукашенко признал, что беларусские войска «могли помогать» мигрантам попасть в ЕС
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. Он сказал, что не хочет разбираться в этом.
Об этом он заявил в интервью BBC.
«Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-нибудь помог. Я даже в этом не буду разбираться», — подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что сказал лидерам ЕС, что не планирует останавливать мигрантов на границе, потому что они направляются в Евросоюз, а не хотят остаться в Беларуси.
Однако Лукашенко заверил, что не приглашал их, и подчеркнул, что «не хочет, чтобы они ехали через Беларусь».
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.
- 18 ноября Александр Лукашенко предложил Германии забрать часть мигрантов (до 2 тысяч) через гуманитарный коридор, а обещал отправить домой около 5 тысяч мигрантов. В Германии отказались. В настоящее время сотни иракцев зарегистрировались в аэропорту Минска на вылеты домой.