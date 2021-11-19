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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. Он сказал, что не хочет разбираться в этом.

Об этом он заявил в интервью BBC.

«Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-нибудь помог. Я даже в этом не буду разбираться», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что сказал лидерам ЕС, что не планирует останавливать мигрантов на границе, потому что они направляются в Евросоюз, а не хотят остаться в Беларуси.

Однако Лукашенко заверил, что не приглашал их, и подчеркнул, что «не хочет, чтобы они ехали через Беларусь».