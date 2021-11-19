Канада разрешила прививать детей 5—11 лет вакциной от Pfizer

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Канада разрешила использовать вакцину от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает BBC.

Это первая вакцина против коронавируса, одобренная для этой возрастной группы в Канаде. По данным Pfizer, испытания вакцины среди детей показали такие же результаты безопасности и эффективности, как и испытания среди взрослых от 16 до 25 лет — 90,7%.

Детям 5—11 лет будут колоть одну треть от дозы с интервалом в 21 день. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в прошлом месяце, что Канада заключила соглашение с Pfizer на закупку 2,9 миллиона детских доз вакцины.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Канады, почти 75% всех канадцев полностью вакцинировано, в том числе 84% детей от 12 лет и старше.