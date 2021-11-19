Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о незаконности «анонимной вакцинации» на Закарпатье

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Синица Александр / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал открытие в Закарпатье анонимного пункта вакцинации незаконным — «никакой анонимности быть не может».

Об этом он заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1» в пятницу, 19 ноября, цитирует «РБК».

«То, что возникло в Закарпатье, — мы проверим полностью всю информацию. Не может быть никакой анонимности, мы хотим видеть все происходящее и вносить в электронную систему здравоохранения», — заявил Ляшко и напомнил об амнистии для украинцев, купивших COVID-сертификат.

Перед этим в Закарпатской области заявили, что впервые в Украине вводится анонимная вакцинация для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но затем изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию.

Что касается ковид-амнистии, то она поможет людям, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но потом изменили свое решение и хотят вакцинироваться. Для этого нужно:

прийти в райотдел полиции и подать заявление о том, что вы используете поддельный COVID-сертификат;

дать показания — где вы его взяли, у кого приобрели;

дело закрывается, а вы идете делать прививку.

С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в «Дії» в скором времени появится документ об отрицательном ПЦР-тесте и уже есть детский ковид-сертификат. Кроме того, Минцифры упростило получение сертификата о вакцинации — не надо больше крутить головой.