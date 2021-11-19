В США одобрили бустерную дозу вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для людей от 18 лет

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации против коронавируса для людей от 18 лет.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об использовании дозы 50 мкг для всех взрослых, прошедших вакцинацию любым другим одобренным препаратом против коронавируса.

Как отмечается, бустерную дозу следует вводить, по меньшей мере, через шесть месяцев после завершения первичной вакцинации против COVID-19.

«Это разрешение на использование в экстренных случаях пришло в тот критический момент, когда мы вступаем в зимние месяцы и сталкиваемся с ростом числа случаев COVID-19 и госпитализаций по всей стране», — заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансел.

Также в компании объяснили, что проанализировали данные ученых, согласно которым титры антител, особенно самых опасных вариантов коронавируса, снижаются примерно через 6 месяцев, а бустерная доза мРНК-вакцины на уровне дозы 50 мкг повысила нейтрализационные титры.

Позже в FDA сообщили, что также одобрили бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer.

«Бустерная доза нашей вакцины может поддерживать высокий уровень защиты от протестированных вариантов, включая Delta. Благодаря бустерам больше взрослых сможет сохранить высокий уровень защиты от этого заболевания. Мы благодарны FDA за их тщательный анализ и принятые сегодня меры, которые, как мы надеемся, помогут ускорить наш путь к выходу из этой пандемии», — заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин.

Бустерная доза вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 составляет 30 мкг.