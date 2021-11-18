Ученые установили, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pikist
Ношение масок способствует снижению заболеваемости коронавирусом на 53%.
Об этом говорится в результатах международного исследования, опубликованных в журнале The BMJ.
Ученые из Австралии, Китая и Великобритании пришли к выводу, что ношение масок является наиболее эффективной мерой по борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.
Так, проанализировав результаты более 30 отдельных исследований, ученые заявили, что ношение масок снижает заболеваемость на 53%, а соблюдение дистанции – на 25%.
Исследователи отмечают, что мытье рук также является эффективной мерой и уменьшает заболеваемость более чем на 50%, однако указывается, что количество исследований по этому вопросу было незначительным.
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