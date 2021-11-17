Миссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу боевиков в запретной зоне
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение боевиков, размещенное за линией отвода, но вне выделенных мест хранения.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
На полигоне близ Покровки (36 км к востоку от Донецка) беспилотники миссии выявили 30 танков и одну гаубицу боевиков, которые находятся вне выделенных мест для хранения отведенного вооружения.
Также две вражеские ББМ (боевая бронированная машина) и радиорелейная станция были зафиксированы в жилом квартале Безымянного в неподконтрольном Украине районе Донецкой области.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщения о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 6 ноября стало известно, что президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.