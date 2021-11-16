На Донбассе оккупанты девять раз нарушили «тишину». Один воин ВСУ получил ранение

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь, его госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

С утра оккупанты девять раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Марьинки они вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а у Причепиловки — из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а в районе Новоалександровки — из минометов калибра 120 мм.

Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.