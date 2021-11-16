Кабмин выделил 21 миллион гривен на укрепление границы заграждениями
- Автор:
- Костя Андрейковец
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МВД
Правительство выделило Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа «Егоза».
«Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюще-режущей ленты типа «Егоза», — сказано в сообщении Кабмина.
В правительстве не уточнили, на каком направлении будут укреплять границу.
Вероятно, речь идет о границе с Беларусью. Колючая проволока может помочь в сдерживании возможных потоков нелегальных мигрантов, которые сейчас штурмуют границу Польши.
- Украина готовится к различным сценариям с нелегальными мигрантами из Беларуси, но в СБУ считают, что поток маловероятен. Границу, однако, усиливают военными и силовиками.
- Ранее глава МВД заявил, что Украина в течение 2022—2023 годов должна построить государственную границу с Россией и Беларусью, на что нужно выделить 17 миллиардов гривен.