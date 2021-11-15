Главы МИД стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Беларуси. Свой пакет готовят и США

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали пятый пакет санкций против Беларуси организации потока нелегальных мигрантов.

Об этом по итогам встречи сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Интерфакс.

Министр заявил, что принято соответствующее политическое решение и никто не выразил сомнений относительного того, что «потребуется и шестой пакет». По нему идет пока идет обсуждение.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что под санкции (пятого пакета) попадут все, кто причастен к перевозке нелегальных мигрантов к границам Евросоюза. Они коснутся руководства авиакомпаний, туристических агентств и около 30 госчиновников Беларуси.

Тем временем, спикер Госдепа США Нед Прайс заявил на брифинге, что американская сторона в координации с Евросоюзом готовят свой новый пакет санкций в отношении Беларуси. Детали он правда не озвучил.