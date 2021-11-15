Расследование штурма Конгресса: бывший советник Дональда Трампа сдался ФБР

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Alex Wong / Staff

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа сдался американскому правосудию. Стиву Бэннону предъявлены обвинения по двум пунктам из-за неуважения к Конгрессу США в связи с расследованием штурма здания Конгресса 6 января сторонниками Трампа.

Об этом сообщают CNN и CBS News.

Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, ссылаясь на заявления Трампа о правах бывшего президента, которые позволяли засекретить ряд документов.

На прошлой неделе Бэннона обвинили в нежелании давать показания по поводу событий 6 января, а также в отказе предоставить документы комитету Палаты представителей, который ведет расследование.

В соответствии с законом США, признание виновным в неуважении к Конгрессу означает признание виновным в преступлении, за что грозит штраф или тюремный срок до 1 года.

В течении дня Бэннон предстанет перед судом.