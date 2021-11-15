СБУ выявила крупные сети продажи COVID-сертификатов и тестов. Их «клиентами» стали более 10 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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СБУ
Служба безопасности разоблачила три крупные сети продажи фейковых сертификатов о вакцинации и тестов на коронавирус. Они действовали в Киеве, Львовской и Ровенской областях.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«Массовое «производство» подделок имело широкий спектр «услуг». Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств», — говорится в сообщении.
В Киеве сеть организовал гражданин иностранного государства. В нее были вовлечены владельцы украинских туристических агентств, подделывающие сертификаты врачи и украинцы, которые ими пользовались. В общей сложности их «услугами» воспользовались около 6 тысяч человек. Большинство подделок — это отрицательные ПЦР-тесты. А за полноценный сертификат о вакцинации с внесением в базу мошенники брали по 10 тысяч гривен.
Аналогичные сети работали в Львовской и Ровенской областях. В общей сложности «клиентами» всех этих мошенников были более 10 тысяч украинцев. В среднем стоимость поддельного сертификата составляла несколько тысяч гривен, а теста – до тысячи.
- Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заверил, что для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат, но не воспользовавшихся им, будет действовать «амнистия», и они также могут вакцинироваться против коронавируса.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).