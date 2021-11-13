Путин отреагировал на угрозу Лукашенко перекрыть Европе газ: Это не будет способствовать развитию наших отношений с Беларусью
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие Беларусью транзита газа в Европу, чем угрожал самопровозглашенный глава страны Александр Лукашенко, «будет нарушением нашего транзитного контракта».
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».
«Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что дважды разговаривал с Александром Григорьевичем в последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал», — заверил Путин.
Президент РФ также выразил надежду, что до перекрытия российского газопровода не дойдет.
«Это нанесло бы большой вред энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало развитию наших отношений с Беларусью как с транзитной страной», — добавил он.
В то же время Путин отметил, что против Лукашенко «всегда применяют и угрожают применением новых санкций».
- 11 ноября Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по газопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу из-за ситуации с нелегальными мигрантами.
- В Евросоюзе также ответили на угрозы Лукашенко. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что «мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами».
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября на границу Польши прибыла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского пограничного перехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.