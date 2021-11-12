Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что партия не собирается лишать Дмитрия Разумкова мандата

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Кузьмин Александр / УНИАН

Партия «Слуга народа» не собирается лишать мандата внефракционного народного депутата и бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, который был № 1 в избирательном списке политсилы.

Об этом глава фракции Давид Арахамия заявил 12 ноября в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина 24».

«Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова такой информации [о лишении мандата]... Мы никому такого не отправляли. У нас действительно будет съезд [в понедельник, 15 ноября], вопроса на съезде такого нет. Сам Разумков говорил, что не будет цепляться за кресло спикера, хотя активно цеплялся. А потом, что не будет цепляться за мандат, но видим обратные действия. Что касается нас, он обычный депутат, пусть доказывает всем своим избирателям, что он эффективный депутат. Сейчас такого в повестке нет», — заявил Арахамия.

8 ноября в эфире телеканала «Украина 24» Разумков заявил, что будет бороться за свой мандат и что у партии «Слуга народа» нет законных оснований его забирать.

Что касается межфракционного объединения Разумкова «Розумна політика», в состав которого вошли и депутаты «Слуги народа», то Арахамия отметил, что «большинство этих людей просто нашли повод для пиара».