За последние 24 тысячи лет с началом новой эры человек спровоцировал «беспрецедентно» быстрые изменения климата

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Ученые из Аризонского университета создали реконструкцию температур прошлого, используя данные из морских отложений, чтобы узнать, как изменялся климат на Земле.

Исследование показало, что именно люди спровоцировали изменение климата, которого до этого не было в геологической летописи, сообщает Sciencealert.

«Наша реконструкция говорит о том, что нынешние температуры беспрецедентны за 24 тысячи лет, а скорость глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью, выше, чем когда-либо прежде», — говорит ученая Джессика Тирни.

Эта работа, в частности, подтверждает недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, в котором сказано, что за последние две тысячи лет сжигание ископаемого топлива нагревает планету с беспрецедентной скоростью.

Терни и ее коллеги проанализировали 539 палеоклиматических записей, возраст каждой из которых составляет не менее четырех тысяч лет. Итого эти данные охватывают 24 тысячи лет, начиная от пика последнего ледникового периода, когда большой ледяной покров занимал большую часть Северного полушария, до сегодняшнего дня.

Анализ показал, что основными движущими силами изменения климата за последние 24 тысячи лет являются отступление ледникового покрова и повышение уровня парниковых газов.

Ученые отмечают, что в своем исследовании они использовали только одну климатическую модель, как идеальную.

«Теперь мы стараемся применить свой подход к древнему климату, который был более теплым, чем сегодня, потому что это наше возможное будущее», — говорит Тирни.