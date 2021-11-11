Над Беларусью второй день летают бомбардировщики России. Лукашенко говорит, что они дежурят на границой с ЕС

Новости

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, которые способны нести ядерное оружие, летают над Беларусью. Боевая авиация РФ «патрулирует» небо над Беларусью второй день.

Минобороны Беларуси запросило полеты 10 ноября — вчера над страной летали ТУ-22М3. Сегодня, 11 ноября, российские ведомство отчиталось о полетах Ту-160, которые «отработали взаимодействие с беларусскими истребителями Су-30СМ».

В Минобороны РФ говорят, что полеты проводят «в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не они направлены против третьих стран».

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался менее сдержанно. Он заявил, что российская авиация направлена для патрулирования границ Беларуси с ЕС. Это связано с потоком мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Польшу и Литву через Беларусь.

«Как я вчера заметил, они [Минобороны РФ] направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — сказал Лукашенко, говоря о скоплении польских и литовских военный на границе.