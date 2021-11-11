Минздрав: Закарпатье вернулось в «желтую» зону
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Украине расширили «желтую» зону карантинных ограничений, переведя в нее еще одну область.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По состоянию на 11 ноября, в «желтую» зону входят три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.
Ослабление ограничений ввели в Закарпатье, где продолжается снижение уровня загруженности коек с кислородом и количества госпитализаций. Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе также меньше 20%.
- В настоящее время в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- В оранжевой — пять областей: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Черкасская, которая с 12 ноября перейдет в «красную» зону.
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 24 747 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 550). 8 ноября в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 833.