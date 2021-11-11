Илон Маск продал часть акций Tesla за $5 миллиардов после опроса в Twitter
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Win McNamee / Staff
Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продал акции Tesla почти на $5 миллиардов.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы, предоставленные миллиардером.
Как отмечается, во время своей первой продажи акций с 2016 года траст Маска избавился от почти 3,6 миллионов акций Tesla на сумму около $4 миллиардов. Также он продал еще 934 тысячи акций за $1,1 миллиарда.
В компании уточнили, что акции проданы для покрытия налоговых выплат.
По данным Forbes, 4,5 миллиона проданных акций составляют около 3% его доли Tesla.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала.
- В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.
- После этого акции Tesla начали дешеветь. Через два дня после опроса Маск потерял $50 миллиардов.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.