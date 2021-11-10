Саакашвили отменили арест по делу о разгоне митинга в 2007 году

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Бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили аннулировали меру пресечения в виде ареста по делу о разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года.

Как передает Интерфакс, Тбилисский городской суд не видит необходимости использования ареста в отношении Саакашвили, который и так находится в заключении по другим эпизодам.

Суд однако оставил в силе заочный арест в отношении бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили и министра обороны Давида Кезерашвили, которые находятся в розыске.

Дело касается разгона митинга, вторжения силовиков в здание телекомпании «Имеди» и присвоения имущества покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий. По этому делу обвинение подразумевает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Самого Саакашвили не допустили на судебное заседание. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пенитенциарная служба объяснила отказ доставить политика в суд «возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили для его же здоровья». Денисова подчеркнула, что это нарушение права на справедливое и публичное разбирательство.

Обвинение уверяет, что не против присутствия экс-президента Грузии на заседании судов и согласно прийти на заседание как в суд, так и в тюрьму. Также прокуроры согласны на дистанционное присутствие политика.

Следующее заседание суда по этому делу должно состояться 29 ноября.