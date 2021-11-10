Во Львове, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом, возобновили очное обучение для учеников младшей школы

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Кравс Евгений / УНИАН

Во Львове с понедельника, 15 ноября, ученики 1—4 классов возвращаются в школы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовый.

«Для учеников 1—4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы», — написал он.

По словам Садового, остальные карантинные ограничения продлевают еще на 2 недели — до 29 ноября.