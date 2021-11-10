Во Львове, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом, возобновили очное обучение для учеников младшей школы
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- Екатерина Кадакова
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Кравс Евгений / УНИАН
Во Львове с понедельника, 15 ноября, ученики 1—4 классов возвращаются в школы.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовый.
«Для учеников 1—4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы», — написал он.
По словам Садового, остальные карантинные ограничения продлевают еще на 2 недели — до 29 ноября.
- Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о рекордном количестве госпитализированных детей с коронавирусом с начала пандемии. Поэтому начальные классы остаются на дистанционном обучении.
- За прошедшие сутки, 9 ноября, в Украине зафиксировали 23 283 новых случая коронавируса (из них 1 539 у детей). Накануне, 8 ноября, в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 833. По состоянию на 10 ноября в «красной» зоне находятся 17 областей.
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей с 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их и только потом от ковида). Вакцинировать детей будут препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых: две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дії» детский сертификат.