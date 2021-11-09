Bloomberg: Россия тайком перебрасывает к границе с Украиной танки

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Россия продолжает наращивать силы, в частности перебрасывает дополнительные танковые подразделения в районы рядом с украинской границей.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты получили эти данные из анализа британской разведывательной компании Janes. «По меньшей мере батальон боевых танков Т-80У переброшен на железнодорожную станцию в Воронежской области», — отмечает агентство.

Bloomberg добавляет, что эти сведения подтверждают видеозаписи, размещенные в социальных сетях. По предварительным оценкам, танковый батальон направляется на полигон Погоново, где весной этого года уже фиксировали наращивание российских сил, вызвавшее критическую реакцию Запада.

Как пишет «Радио Свобода», на прошлой неделе Janes заявляла, что заметила развертывание танков и самоходной артиллерии в Брянской и Курской областях близи границы Украины 28—29 октября. В отличие от достаточно открытого наращивания сил весной, сейчас это происходит скрытно, часто движение происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями, что может свидетельствовать о намерениях не просто запугать, а создать активную угрозу.