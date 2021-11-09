Минцифры запускает офлайн-центры поддержки по всей Украине. Там будут помогать генерировать COVID-сертификаты

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Министерство цифровой трансформации запускает по всей Украине офлайн-центры поддержки. В них людям будут помогать генерировать COVID-сертификаты.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе, в том числе на железнодорожном вокзале и в аэропортах. Мы увидели, что очень многие люди подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране. Поэтому вторую неделю почти каждый день езжу в центры массовой вакцинации, общаюсь с людьми, медицинскими работниками», — отметил министр Михаил Федоров.

На этой неделе Минцифры откроет такие центры в украинских регионах. Их разместят в самых массовых пунктах вакцинации.

В центрах поддержки можно будет получить информацию о том, как создать COVID-сертификат и какие они бывают, как их обновить, как проверить данные, а также подать заявку на получение сертификата на портале «Дія» или в приложении.

Минцифры планирует до конца недели открыть 100 таких центров в 20 областях. С этим помогают местные власти и волонтеры.

Снейчас работает 5 офлайн-центров поддержки, все они расположены в Киеве, в частности в аэропортах «Борисполь» и «Киев», а также на Центральном железнодорожном вокзале.