Минздрав рекомендует внести Черкасскую область в «красную» зону

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Міністерство охорони здоров'я України

Сейчас 17 регионов Украины находятся на «красном» уровне эпидемической опасности, однако Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве комиссии для перевода Черкасской области в «красную» зону. Под вопросом еще находятся Винницкая и Харьковская области.

Об этом на брифинге 9 ноября заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Сейчас имеем наибольшее количество выделенных коек под ковид — 76 401 койка, из них занято 51 926. На реанимационных койках находится 3 649 пациентов», — отметил министр.

Он сказал, что за 8 ноября умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 833.

«Смертность является «отложенным» показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости. Но непосредственно каждый из вас может сегодня повлиять на этот показатель. Для этого нужно привиться, что позволит сохранить свое здоровье и вернуться медикам в привычный режим работы», — добавил Ляшко.