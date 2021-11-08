Суд Харькова отказал кандидату в мэры Добкину в пересчете голосов
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- Костя Андрейковец
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Харьковский окружной административный суд отказал кандидату в мэры города Михаилу Добкину в удовлетворении исков к избирательным комиссиям в четырех районов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Добкина.
Суд не удовлетворил иски к территориальным избирательным комиссиям Новобаварского, Слободского, Основянского и Индустриального районов, в которых наблюдатели фиксировали фальсификации в пользу Игоря Терехова.
Адвокат Анатолий Родзинский заявил, что в протоколах комиссий этих районов выявили разногласия почти в 2 тысячи голосов в пользу Терехова — их пересчет привел бы ко второму туру выборов, уверен Родзинский.
Он заявил, что все четыре решения суда будут обжалованы в апелляции.
- 1 ноября ТИК объявила, что секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов набрал на выборах 50,66% (146 240 голосов). По данным альтернативного подсчета голосов гражданской сетью «ОПОРА», результат Терехова колебался на грани 50%, что свидетельствовало о возможности второго тура.
- «ОПОРА» заявила, что обжалует результаты выборов мэра через суд. Конкурент Терехова Михаил Добкин, который набрал 28,4% голосов, также заявил, что пойдет в суд.
- 4 ноября Харьковский окружной административный суд не удовлетворил 32 иска Добкина о пересчете голосов из-за возможных нарушений во время транспортировки бюллетеней, а 7 ноября трижды отказал «ОПОРЕ» в пересчете голосов.