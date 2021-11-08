Четверть взрослого населения Украины полностью вакцинировалась против COVID. Киев — лидер по темпам иммунизации

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В Украине по состоянию на 8 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса, а 25,6% завершили полный курс прививки», — подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, лидером по темпам иммунизации остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% — завершили курс вакцинации.

Наименьшее количество вакцинированных на этой неделе зарегистрировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Напомним, в Украину в выходные доставили 1,4 миллиона доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.

Также в выходные Украина получила 2 930 300 доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.