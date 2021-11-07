С 8 ноября невакцинированных педагогов отстранят от работы. Профсоюз просит отсрочить эти ограничения на месяц

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Профсоюз сотрудников образования и науки Украины обратился к Кабмину, Минздраву и Минобразования с просьбой отсрочить на месяц отстранение от работы педагогов, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Они считают, что отстранение учителей может повлечь за собой проблемы в образовательном процессе, в частности из-за того, что никому будет заменить отсутствующего педагога.

Профсоюз просит именно отсрочить, а не отменить эту норму, потому что видит ежедневное увеличение количества вакцинированных педагогов.

Напомним, с 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

В случае отсутствия прививки педагогов начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

По последним данным министра образования Сергея Шкарлета, полный цикл прививки от COVID-19 получили почти 835 тысяч работников образования:

дошкольное образование — почти 88%;

общее среднее образование — почти 92%;

специализированное — 94,5%;

профессиональное (профессионально-техническое) — почти 91%;

профессиональное предвысшее — 89%;

высшее образование — почти 81%.

Наибольшее количество вакцинированных педагогов в Хмельницкой и Киевской областях — почти 97%. В Киеве — 96%.

Что касается отдельно школ, то сейчас двумя дозами вакцинировано более 474 тысяч работников учреждений общего среднего образования, или 73,5%.