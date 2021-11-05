Министр обороны Резников объяснил, почему Украина может применять на Донбассе беспилотники Bayraktar: Мы на своей земле

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Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar над своей землей, потому что это украинские аппараты.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

«В тексте Минских соглашений четко записано «запрет ограничения беспилотных аппаратов». Но там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья — «иностранных». То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. Мы на своей земле, и это украинский беспилотный аппарат», — подчеркнул он.

Также Резников отметил, что Украина применила Bayraktar, реализовав свое право на самозащиту, ведь боевики нарушили Минские соглашения и обстреливали украинскую территорию, к тому же погиб военный ВСУ. Это зафиксировали Совместный центр коммуникаций и контроля и ОБСЕ.

«Стратегия Путина такова — он хочет посадить за один стол переговоров официальную Украину с подчиненными им оккупационными режимами, которые называют себя какими-то там «республиками» — террористы, наемники, которые сегодня работают в 1-м, 2-м армейских корпусах. Так они трактуют Минские соглашения. Но стратегия президента Зеленского — не садиться за стол ни с сепаратистами, ни с террористами. Разговаривать он будет только с президентом другой страны с помощью президентов и канцлеров дружественных стран», — заявил министр.