Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Розумна політика»
- Авторы:
- Ангелина Шеремет, Мария Жартовская
- Дата:
-
Александр Кузьмин / «Бабель»
Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение «Розумна політика».
Эту информацию «Бабелю» 5 ноября подтвердила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
В объединение войдут около 25 народных депутатов.
Кроме того, Туний в комментарии Интерфакса частично подтвердила и персональный состав объединения «Розумна політика». Среди его членов нардепы:
- Нелли Яковлева – фракция «Слуга народа»;
- Василий Мокан – фракция «Слуга народа»;
- Артем Дмитрук – фракция «Слуга народа»;
- Олег Воронько – фракция «Слуга народа»;
- Людмила Буймистер – ее исключили из фракции «Слуга народа»;
- Андрей Николаенко – фракция «Батьківщина».
Все они голосовали против отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.
- 7 октября 2021 года Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Конфликт между «слугой народа» и Разумковым начался после того, как он направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.