Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Розумна політика»

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение «Розумна політика».

Эту информацию «Бабелю» 5 ноября подтвердила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

В объединение войдут около 25 народных депутатов.

Кроме того, Туний в комментарии Интерфакса частично подтвердила и персональный состав объединения «Розумна політика». Среди его членов нардепы:

Нелли Яковлева – фракция «Слуга народа»;

Василий Мокан – фракция «Слуга народа»;

Артем Дмитрук – фракция «Слуга народа»;

Олег Воронько – фракция «Слуга народа»;

Людмила Буймистер – ее исключили из фракции «Слуга народа»;

Андрей Николаенко – фракция «Батьківщина».

Все они голосовали против отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.