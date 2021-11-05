Фонд соцстраха не будет оплачивать больничные украинцам, отстраненным от работы из-за отказа вакцинироваться против коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Gabriel Kuchta / Stringer
Фонд социального страхования (ФСС) не будет оплачивать больничные украинцам, которых отстранят от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей», — уточнили в ФСС.
Также в фонде напомнили, что речь идет о сотрудниках учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- С 8 ноября невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, пока они не сделают прививку. Отстранять, если есть справка о противопоказаниях, не будут.
- С 1 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- С понедельника, 8 ноября, Волынская область тоже переходит в красную зону карантина.