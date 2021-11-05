Фонд соцстраха не будет оплачивать больничные украинцам, отстраненным от работы из-за отказа вакцинироваться против коронавируса

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Gabriel Kuchta / Stringer

Фонд социального страхования (ФСС) не будет оплачивать больничные украинцам, которых отстранят от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей», — уточнили в ФСС.

Также в фонде напомнили, что речь идет о сотрудниках учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.