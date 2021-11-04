Суд не дал забрать у «Укртранснафты» контроль над «трубой Медведчука»

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Хозяйственный суд Киева отказал в иске компании «ПрикарпатЗападтранс» и оставил под контролем «Укртранснафты» (дочернее предприятие «Нафтогаза») часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины, который в июне этого года поручил отдать «Укртранснафте» в управление эту «трубу Медведчука».

Компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, просила суд признать недействительным и отменить решение Антимонопольного комитета о предоставлении «Укртранснафте» разрешения на управление нефтепродуктопроводом. Суд в итоге отказал в удовлетворении исковых требований.